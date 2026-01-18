Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты игрового дня 18 января

Сегодня, 18 января, состоялись матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми результатами первого игрового дня.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026, первый круг. Результаты на 18 января (частично):

Юлия Путинцева (Казахстан) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 3:6, 7:5, 6:3.

Мария Саккари (Греция) — Леолия Жанжан (Франция) — 6:4, 6:2.

Талия Гибсон (Австралия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:3.

Даяна Ястремская (Украина) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 4:6, 5:7.

Александра Саснович (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия) — 1:6, 2:6.

Эльза Жакемо (Франция) — Марта Костюк (Украина) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:6 (10:7).

Екатерина Александрова (Россия) — Зейнеп Сёнмез (Турция) — 5:7, 6:4, 4:6.

Элина Свитолина (Украина) — Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:1.

Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Анастасия Потапова (Австрия) — 6:3, 5:7, 2:6.

Полина Кудерметова (Узбекистан) — Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания) — 6:2, 6:3.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжосюань Бай (Китай) — 4:6, 6:2, 6:7 (10:12).

Арина Соболенко (Беларусь) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 6:4, 6:1.

Ольга Данилович (Сербия) — Винус Уильямс (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Мананчэйа Савангкаев (Таиланд) — Эмма Радукану (Великобритания) — 4:6, 1:6.

