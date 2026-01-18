Скидки
Зейнеп Сёнмез установила уникальное достижение после победы над Екатериной Александровой

Комментарии

Представительница Турции Зейнеп Сёнмез (112-й номер рейтинга) установила уникальное достижение после победы над 11-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой. Она стала первой представительницей Турции, одержавшей победу в основной сетке Australian Open. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 07:25 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		4 6
         
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Сёнмез сыграет с победительницей матча Ана Бондарь (Румыния) — Элизабет Мандлик (США).

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

