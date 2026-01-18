Александр Зверев, AO-2026: результаты матчей 18 января, следующий соперник, путь до титула

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев провёл первый матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Александра Зверева.

Результаты Александра Зверева на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Александр Зверев (Германия) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:7, 6:1, 6:4, 6:2;

Возможная сетка до титула:

1/32 финала: Алексей Попырин (Австралия);

1/16 финала: Кэмерон Норри (Великобритания);

1/8 финала: Андрей Рублёв (Россия);

1/4 финала: Даниил Медведев (Россия);

полуфинал: Карлос Алькарас (Испания);

финал: Янник Синнер (Италия).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.