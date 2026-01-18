Скидки
Арина Соболенко, AO-2026: результаты матчей 18 января, следующий соперник, путь до титула

Комментарии

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко провела первый матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Арины Соболенко.

Результаты Арины Соболенко на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 6:4, 6:1.

Возможная сетка до титула:
1/32 финала: Чжосюань Бай (Китай);
1/16 финала: Эмма Радукану (Великобритания, 28);
1/8 финала: Клара Таусон (Дания, 14);
1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 7);
1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

