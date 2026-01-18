Australian Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 19 января

В ночь с 18 на 19 января состоятся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии в мужском одинчном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Расписание на 19 января (время московское):

3:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);

3:00. Элиас Имер (Швеция) — Александр Шевченко (Казахстан);

3:30. Даниил Медведев (Россия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды);

4:30. Томми Пол (США) — Александр Ковачевич (США);

4:30. Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублёв (Россия);

4:30. Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия);

5:30. Маккензи Макдональд (США) — Алекс де Минор (Австралия);

8:00. Денис Шаповалов (Канада) — Бу Юньчаокэтэ (Китай);

8:00. Иржи Легечка (Чехия) — Артюр Жа (Франция);

10:30. Алексей Попырин (Австралия) — Александр Мюллер (Франция);

12:30. Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Новак Джокович (Сербия).