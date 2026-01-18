Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 19 января

Australian Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 19 января
Комментарии

В ночь с 18 на 19 января состоятся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии в мужском одинчном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Расписание на 19 января (время московское):

3:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
3:00. Элиас Имер (Швеция) — Александр Шевченко (Казахстан);
3:30. Даниил Медведев (Россия) — Йеспер де Йонг (Нидерланды);
4:30. Томми Пол (США) — Александр Ковачевич (США);
4:30. Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублёв (Россия);
4:30. Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия);
5:30. Маккензи Макдональд (США) — Алекс де Минор (Австралия);
8:00. Денис Шаповалов (Канада) — Бу Юньчаокэтэ (Китай);
8:00. Иржи Легечка (Чехия) — Артюр Жа (Франция);
10:30. Алексей Попырин (Австралия) — Александр Мюллер (Франция);
12:30. Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Australian Open
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android