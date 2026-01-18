Скидки
Арина Соболенко сделала выбор между футболом и хоккеем

Арина Соболенко
Комментарии

Первая ракетка мира, четырёхкратная победительница ТБШ Арина Соболенко приняла участие в викторине, в которой отдала предпочтение хоккею вместо футбола. Спортсменка также рассказала, что любит жареную картошку и выбрала бы это блюдо вместо традиционных белорусских драников.

— Колдуны или драники с мясом?
— Драники с мясом.

— Бобруйский зефирчик или бобруйская халва?
— Халва.

— Жареная картошка или драники?
— Жареная картошка. Это моя слабость.

— Хоккей или футбол?
— Хоккей.

— Минское «Динамо» или «Юность»?
— «Динамо».

— Брест или Гродно?
— Наверное, Брест, — приводит слова Соболенко телеграм-канал First and Red.

Комментарии
