Арина Соболенко сделала выбор между футболом и хоккеем

Первая ракетка мира, четырёхкратная победительница ТБШ Арина Соболенко приняла участие в викторине, в которой отдала предпочтение хоккею вместо футбола. Спортсменка также рассказала, что любит жареную картошку и выбрала бы это блюдо вместо традиционных белорусских драников.
— Колдуны или драники с мясом?
— Драники с мясом.
— Бобруйский зефирчик или бобруйская халва?
— Халва.
— Жареная картошка или драники?
— Жареная картошка. Это моя слабость.
— Хоккей или футбол?
— Хоккей.
— Минское «Динамо» или «Юность»?
— «Динамо».
— Брест или Гродно?
— Наверное, Брест, — приводит слова Соболенко телеграм-канал First and Red.