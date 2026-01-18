Арина Соболенко сделала выбор между футболом и хоккеем

Первая ракетка мира, четырёхкратная победительница ТБШ Арина Соболенко приняла участие в викторине, в которой отдала предпочтение хоккею вместо футбола. Спортсменка также рассказала, что любит жареную картошку и выбрала бы это блюдо вместо традиционных белорусских драников.

— Колдуны или драники с мясом?

— Драники с мясом.

— Бобруйский зефирчик или бобруйская халва?

— Халва.

— Жареная картошка или драники?

— Жареная картошка. Это моя слабость.

— Хоккей или футбол?

— Хоккей.

— Минское «Динамо» или «Юность»?

— «Динамо».

— Брест или Гродно?

— Наверное, Брест, — приводит слова Соболенко телеграм-канал First and Red.