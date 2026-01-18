Australian Open — 2026, женщины: расписание матчей на 19 января

В ночь с 18 на 19 января состоятся матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными матчами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Первый круг. Расписание на 18 января (время московское):

3:00. Магда Линетт (Польша) — Эмма Наварро (США).

3:30. Кори Гауфф (США) — Камилла Рахимова (Узбекистан).

5:00. Далма Галфи (Венгрия) — Клара Таусон (Дания).

5:00. Джессика Пегула (США) — Анастасия Захарова (Россия).

5:30. Симона Вальтерт (Швейцария) — Аманда Анисимова (США).

6:30. Виктория Мбоко (Канада) — Эмерсон Джонс (Австралия).

6:30. Каролина Мухова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния).

6:30. Зарина Дияс (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания).

6:30. Оксана Селехметьева (Россия) — Элла Зайдель (Германия).

6:30. Линда Носкова (Чехия) — Дарья Семенистая (Латвия).

8:30. Барбора Крейчикова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия).

8:30. Элисе Мертенс (Бельгия) — Ланлана Тараруди (Таиланд).

9:00. Юлия Стародубцева (Украина) — Айла Томлянович (Австралия).

11:00. Донна Векич (Хорватия) — Мирра Андреева (Россия).

11:00. Юань Юэ (Китай) — Ига Швёнтек (Польша).