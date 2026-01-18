Даниил Медведев — Йеспер де Йонг: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Завтра, 19 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой России Даниилом Медведевым и Йеспером де Йонгом (Нидерланды), который занимает 73-ю строчку в рейтинге ATP. Матч начнётся не ранее 3:30 мск.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка с участием россиянина.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.
