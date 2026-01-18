Маттео Арнальди — Андрей Рублёв: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Завтра, 19 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между 14-й ракеткой мира из России Андреем Рублёвым и итальянским спортсменом Маттео Арнальди (65-я строчка рейтинга АТР). Матч начнётся не ранее 4:30 мск. Счёт в противостоянии россиянина и итальянца равный — 2:2.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» будет следить за ходом матча с участием с россиянина.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.