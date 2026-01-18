Скидки
Теннис

Донна Векич — Мирра Андреева: во сколько начало, где смотреть трансляцию матча Australian Open — 2026

Донна Векич — Мирра Андреева: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Мирра Андреева
Комментарии

В понедельник, 19 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Australian Open — 2026 между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и её соперницей из Хорватии Донной Векич (70-й номер рейтинга). Матч начнётся не ранее 11:00 мск. До этого спортсменки встречались на корте лишь один раз — в 2024 году на турнире в Пекине победа осталась за россиянкой.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча с участием Андреевой-младшей.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
