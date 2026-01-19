Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Йеспер де Йонг: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open начнётся не ранее 3:30 мск

Медведев — де Йонг: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open — 2026
Даниил Медведев и Йеспер де Йонг
Комментарии

Сегодня, 19 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой России Даниилом Медведевым и Йеспером де Йонгом (Нидерланды), который занимает 73-ю строчку в рейтинге ATP. Матч начнётся не ранее 3:30 мск. Это будет первая очная игра между спортсменами на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка с участием россиянина.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до второго круга.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Даниил Медведев — Йеспер де Йонг: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android