Медведев — де Йонг: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open — 2026

Сегодня, 19 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой России Даниилом Медведевым и Йеспером де Йонгом (Нидерланды), который занимает 73-ю строчку в рейтинге ATP. Матч начнётся не ранее 3:30 мск. Это будет первая очная игра между спортсменами на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка с участием россиянина.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до второго круга.