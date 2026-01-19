Медведев — де Йонг: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open — 2026
Сегодня, 19 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой России Даниилом Медведевым и Йеспером де Йонгом (Нидерланды), который занимает 73-ю строчку в рейтинге ATP. Матч начнётся не ранее 3:30 мск. Это будет первая очная игра между спортсменами на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка с участием россиянина.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до второго круга.
