Векич — Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open — 2026
Сегодня, 19 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Australian Open — 2026 между восьмой ракеткой мира из России Миррой Андреевой и её соперницей из Хорватии Донной Векич (70-й номер рейтинга). Матч начнётся не ранее 11:00 мск. До этого спортсменки встречались на корте лишь один раз — в 2024 году на турнире в Пекине победа осталась за россиянкой.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча с участием Андреевой-младшей.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Мирра Андреева
М. Андреева
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. В прошлом году Мирра Андреева дошла до 1/8 финала.
