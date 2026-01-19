Крейчикова — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open — 2026
Сегодня, 19 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Australian Open — 2026 между 23-й ракеткой мира из России Дианой Шнайдер и её соперницей из Чехии Барборой Крейчиковой (55-й номер рейтинга). Матч начнётся не ранее 8:30 мск. До этого спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах WTA.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Барбора Крейчикова — Диана Шнайдер.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 09:00 МСК
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. В прошлом году Диана Шнайдер дошла до третьего круга.
