Крейчикова — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open — 2026

Сегодня, 19 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Australian Open — 2026 между 23-й ракеткой мира из России Дианой Шнайдер и её соперницей из Чехии Барборой Крейчиковой (55-й номер рейтинга). Матч начнётся не ранее 8:30 мск. До этого спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах WTA.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Барбора Крейчикова — Диана Шнайдер.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. В прошлом году Диана Шнайдер дошла до третьего круга.