Барбора Крейчикова — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open начнётся не ранее 8:30 мск

Крейчикова — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Australian Open — 2026
Диана Шнайдер
Комментарии

Сегодня, 19 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Australian Open — 2026 между 23-й ракеткой мира из России Дианой Шнайдер и её соперницей из Чехии Барборой Крейчиковой (55-й номер рейтинга). Матч начнётся не ранее 8:30 мск. До этого спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах WTA.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Барбора Крейчикова — Диана Шнайдер.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 09:00 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. В прошлом году Диана Шнайдер дошла до третьего круга.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Новости. Теннис
