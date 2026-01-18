Алькарас упомянул Зверева и Джоковича, высказываясь о своих перспективах на АО-2026

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих перспективах на Australian Open — 2026. В первом круге он обыграл представителя Австралии Адама Уолтона (79-я ракетка мира). Встреча спортсменов продлилась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.

«Думаю, последние два года я играл в хороший теннис здесь, в Австралии, но проиграл Звереву и Джоковичу, двум очень хорошим теннисистам, с которыми мне предстояло встретиться в четвертьфинале. Думаю, в этом году смогу выступить лучше, чем в предыдущих. Надеюсь, что смогу продвинуться дальше четвертьфинала», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Следующим соперником Алькараса станет немецкий теннисист Янник Ханфман (101-я ракетка мира).