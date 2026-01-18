Скидки
«Мне нужно было в туалет, но правила не позволяли». Коболли — о поражении на старте AO

Итальянский теннисист 22-я ракетка мира Флавио Коболли прокомментировал поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 1:6 он уступил британцу Артуру Фери. Спортсмен испытывал проблемы со здоровьем.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 03:15 МСК
Артур Фери
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 1 		4 1
             
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

— Вчера я чувствовал себя хорошо, здорово потренировался и нормально поспал. Сегодня утром проснулся с болью в животе. Меня не рвало, но потерял много жидкости и страдал на протяжении всего первого сета. Ничего не мог с этим поделать. Это то, чего нельзя контролировать. Думал, что смогу чувствовать себя лучше гейм за геймом, но стало ещё хуже. Пришло время вернуться в Монако, восстановить силы и готовиться к Америке. Для меня Австралия закончилась, жаль.

— Это был какой-то вирус? Или ты съел что-то не то?
— Всё было под контролем за полчаса до матча. Я даже неплохо размялся. Как только вышел на корт, начал ощущать сильные боли, мне нужно было пойти в туалет, но правила не позволяли. Я пытался держаться, принял много таблеток, чтобы остановить весь процесс, но они подействовали не сразу. Когда наконец добрался до туалета, сначала стало немного лучше, но потом таблетки подействовали, потерял много жидкости, силы меня просто покинули.

Я готовился к этому турниру как можно лучше, чувствовал себя хорошо, играл также. Даже сегодня на корте чувствовал себя нормально, но, конечно, соперник заслужил победу, хотя при прочих равных матч был бы совсем другим, — приводит слова Коболли Ubitennis.

