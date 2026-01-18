Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Кого вообще это волнует?» Потапова — о копировании поста Касаткиной про гражданство

«Кого вообще это волнует?» Потапова — о копировании поста Касаткиной про гражданство
Комментарии

Бывшая российская теннисистка, 54-я ракетка мира Анастасия Потапова, выступающая за Австрию, ответила, почему скопировала пост австралийской теннисистки Дарьи Касаткиной после смены гражданства.

– В вашем заявлении заметили сходство с высказыванием Дарьи Касаткиной. Как так получилось?
– Не вижу в этом никакой проблемы. Если честно, лучше это и не сформулируешь. Почему нет? Это были точные, правильные слова – мне они понравились, понравились моей команде и всем остальным. Не считаем, что произошло что-то ужасное. Просто медиа раздули историю, потому что им не понравился сам факт такого совпадения. Честно говоря, кого вообще это волнует? — сказала Потапова на пресс-конференции.

Публикации в социальных сетях Анастасии Потаповой и Дарьи Касаткиной о смене российского спортивного гражданства совпадают практически слово в слово. Эту закономерность заметили пользователи соцсетей, когда о смене страны объявила Потапова.

Материалы по теме
Анастасия Потапова обыграла Ламенс в первом круге Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android