«Кого вообще это волнует?» Потапова — о копировании поста Касаткиной про гражданство

Бывшая российская теннисистка, 54-я ракетка мира Анастасия Потапова, выступающая за Австрию, ответила, почему скопировала пост австралийской теннисистки Дарьи Касаткиной после смены гражданства.

– В вашем заявлении заметили сходство с высказыванием Дарьи Касаткиной. Как так получилось?

– Не вижу в этом никакой проблемы. Если честно, лучше это и не сформулируешь. Почему нет? Это были точные, правильные слова – мне они понравились, понравились моей команде и всем остальным. Не считаем, что произошло что-то ужасное. Просто медиа раздули историю, потому что им не понравился сам факт такого совпадения. Честно говоря, кого вообще это волнует? — сказала Потапова на пресс-конференции.

Публикации в социальных сетях Анастасии Потаповой и Дарьи Касаткиной о смене российского спортивного гражданства совпадают практически слово в слово. Эту закономерность заметили пользователи соцсетей, когда о смене страны объявила Потапова.