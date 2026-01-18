Костюк объяснила, почему проиграла 58-й ракетке мира Жакемо на Australian Open — 2026

Украинская теннисистка 20-я ракетка мира Марта Костюк прокомментировала неудачное выступление на Australian Open — 2026. В первом круге она уступила Эльзе Жакемо из Франции со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10). Украинка получила травму.

«Во время сегодняшнего матча я травмировала лодыжку. После дополнительных обследований был подтверждён разрыв связок, что означает, я не смогу продолжить выступления на Australian Open в парном разряде со своей замечательной партнёршей Елена-Габриэлой Русе.

Australian Open всегда был одним из моих любимых турниров, поэтому не так я представляла завершение своего выступления. Но это часть спорта. Несмотря на неудачу, Брисбен стал отличным началом года для меня, и я благодарна за этот момент. Сейчас время сосредоточиться на восстановлении, с нетерпением жду возвращения на корт», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».