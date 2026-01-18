45-летняя Винус Уильямс установила уникальное достижение на Australian Open
Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс установила уникальное достижение, сыграв в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Она стала самой возрастной теннисисткой, которая вышла на корт соревнований в женском одиночном разряде.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:55 МСК
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
Винус Уильямс
В. Уильямс
На старте соревнований она в упорной борьбе проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 4:6. Винус вела 4:0 в решающем сете, а затем упустила шесть геймов подряд.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Данилович сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Камилла Рахимова (Узбекистан).
