Педро Мартинес-Портеро — Новак Джокович: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Педро Мартинес-Портеро — Новак Джокович: во сколько начало, где смотреть трансляцию матча Australian Open — 2026

Новак Джокович
Комментарии

Завтра, 19 января, в Мельбурне пройдёт матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между 24-кратным победителем ТБШ из Сербии Новаком Джоковичем и представителем Испании 71-й ракеткой мира Педро Мартином-Портеро. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Педро Мартинес-Портеро
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. ««Чемпионат» будет следить за ходом матча с участием с Новака Джоковича и Педро Мартинеса-Портеро.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
