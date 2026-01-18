Педро Мартинес-Портеро — Новак Джокович: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Завтра, 19 января, в Мельбурне пройдёт матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между 24-кратным победителем ТБШ из Сербии Новаком Джоковичем и представителем Испании 71-й ракеткой мира Педро Мартином-Портеро. Встреча начнётся не ранее 12:30 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. ««Чемпионат» будет следить за ходом матча с участием с Новака Джоковича и Педро Мартинеса-Портеро.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.