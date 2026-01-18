Юань Юэ — Ига Швёнтек: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open — 2026

Завтра, 19 января, в Мельбурне пройдёт встреча первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек и китайской теннисисткой 36-й ракеткой мира Юань Юэ. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» будет следить за ходом матча с участием Иги Швёнтек (Польша) и Юань Юэ (Китай).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.