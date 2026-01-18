Скидки
Карлос Алькарас — о новой подаче: это отличное оружие, которое я буду совершенствовать

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своей новой подаче, которую он уже применяет на Australian Open — 2026. В первом круге Алькарас обыграл представителя Австралии Адама Уолтона (79-я ракетка мира). Встреча спортсменов продлилась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 12:55 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 2 2
             
Адам Уолтон
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

«У меня это получилось очень хорошо. Это один из лучших элементов, которые я показал в матче. Это изменение, которое произошло естественным образом. Мне стало очень комфортно. Стояла цель делать это без особых сил, с большим спокойствием. Матч показал, что это отличное оружие, которое со временем буду совершенствовать», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Следующим соперником Алькараса станет немецкий теннисист Янник Ханфман (101-я ракетка мира).

