«Тренировка и гольф». Алькарас рассказал, что будет делать перед вторым кругом АО-2026
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих планах после успешного старта на Australian Open — 2026. В первом круге он обыграл представителя Австралии Адама Уолтона (79-я ракетка мира). Встреча спортсменов продлилась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 12:55 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 2
|2
Адам Уолтон
А. Уолтон
«Завтра я точно не буду отдыхать. У меня запланирована утренняя тренировка, но хочу немного поиграть в гольф. Это два важных дня, чтобы восстановиться перед следующим матчем», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Следующим соперником Алькараса станет немецкий теннисист Янник Ханфман (101-я ракетка мира).
