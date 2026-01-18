«Тренировка и гольф». Алькарас рассказал, что будет делать перед вторым кругом АО-2026

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих планах после успешного старта на Australian Open — 2026. В первом круге он обыграл представителя Австралии Адама Уолтона (79-я ракетка мира). Встреча спортсменов продлилась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 6:2.

«Завтра я точно не буду отдыхать. У меня запланирована утренняя тренировка, но хочу немного поиграть в гольф. Это два важных дня, чтобы восстановиться перед следующим матчем», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Следующим соперником Алькараса станет немецкий теннисист Янник Ханфман (101-я ракетка мира).