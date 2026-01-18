Потапова — о волевой победе: начала играть свободно и смирилась с поражением

Бывшая российская теннисистка, 54-я ракетка мира Анастасия Потапова, выступающая за Австрию, прокомментировала выход во второй круг Australian Open — 2026. На старте турнира она одержала волевую победу над Сюзан Ламенс из Нидерландов (95-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:2. Во втором сете Потапова уступала со счётом 1:5.

«Вообще ни о чём не думала. Это и стало ключевым моментом. Отпустила ситуацию, полностью расслабилась, начала играть свободно и смирилась с поражением. Я почти была в раздевалке. И иногда подобное хорошо сказывается. Под конец уже думаешь: «Я всё ближе, 5:4 – может быть, получится забрать этот сет». Очень рада своим уровнем в плане психологии. Думаю, это мне сильно помогло», — сказала Потапова на пресс-конференции.