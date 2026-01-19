Винус Уильямс — о поражении в первом круге AO-2026: это был потрясающий матч

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение на старте АО-2026. В первом круге она уступила Ольге Данилович из Сербии со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

«Это был потрясающий матч. Энергия трибун была невероятной — она действительно дала мне мощный заряд. Она [Ольга Данилович] провела отличный матч. Где-то была и доля везения — это часть спорта, иногда всё складывается именно так.

При счёте 4:0 я чувствовала себя хорошо. Это, кстати, был самый крупный перевес, который у меня был с момента возвращения (улыбается). В целом я сейчас заново осваиваю некоторые вещи, если можно так выразиться. Очень горжусь тем, как сегодня работала, потому что с каждым матчем игра становится лучше, выхожу на те розыгрыши и позиции, к которым стремлюсь. Теперь нужно просто продолжать работать над собой и стараться не совершать ошибки. Это приходит через дополнительные матчи: правильно ставить ноги, выбирать верные удары — все эти детали, которые я всё ещё заново осваиваю. Это немного странно, но при этом невероятно волнительно», — сказала Уильямс на пресс-конференции.