Винус Уильямс поделилась ожиданиями от игры с Александровой в парном разряде AO-2026

Винус Уильямс
Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс высказалась об участии в парном разряде Открытого чемпионата Австралии вместе с Екатериной Александровой. Она вспомнила очную встречу с россиянкой на US Open — 2025 также в парном разряде.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Е. Александрова В. Уильямс
Не начался
1 2 3
         
         
Эмилиана Аранго
Колумбия
Эмилиана Аранго
Эльза Жакемо
Франция
Эльза Жакемо
Э. Аранго Э. Жакемо

«Мы играли друг против друга на US Open. Она произвела на меня большое впечатление. Кажется, это был третий круг. Получился очень тяжёлый матч. Теперь будет приятно оказаться по одну сторону сетки», — сказала Уильямс на пресс-конференции.

В первом круге АО-2026 Винус Уильямс и Екатерина Александрова сразятся с тандемом Эмилианы Аранго (Колумбия) и Эльзы Жакемо (Франция).

Винус Уильямс — о поражении в первом круге AO-2026: это был потрясающий матч
