Бублик рассказал, какие изменения в нём произошли перед попаданием в топ-10 рейтинга

Казахстанский теннисист 10-я ракетка мира Александр Бублик высказался об изменениях в своём мышлении на пути к высшим строчкам рейтинга АТР. Он отметил, что относится к теннису как к работе.

«Если так говорить, в принципе, ничего не поменялось. По мне, разница в том, что я стал более ответственно относиться к важным розыгрышам, иметь сильное желание играть в очень маленьком числе турниров и очень часто быть дома. У меня этот момент произошёл, когда я стал 80-м. Понимал, мне нужно играть 10-12 турниров, чтобы, условно, заработать 1000 очков. А потом у меня начало получаться, и я подумал: а если буду играть четыре турнира и иметь возможность заработать ту же самую 1000 очков? Это же лучше, правильно? Но для этого нужно более ответственно относиться к тому, что ты делаешь.

Стал замечать, что отношусь к поездкам на турниры как к работе. Если я приехал, мне невесело. Дома полежать, отдохнуть всё равно лучше. То есть я не получаю глобального удовольствия ни от города, ни от перелётов на самолетах. Есть теннисный матч, я должен его выиграть. Без грязи, без всяких таких вещей, да. Стал иметь такое сильное желание как можно быстрее закончить, допустим, данную неделю. Завершить её хорошо, уехать и забыть о ней», — приводит слова Бублика First and Red.