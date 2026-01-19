Скидки
«У неё всё получится». Эмма Радукану поддержала соперницу после матча Australian Open

«У неё всё получится». Эмма Радукану поддержала соперницу после матча Australian Open
Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поддержала соперницу после выхода во второй круг на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В первом круге она обыграла представительницу Таиланда Мананчэйа Савангкаев (195-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 13:40 МСК
Мананчэйа Савангкаев
Таиланд
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Очень рада, что справилась с этим давлением. С самого начала мне казалось, что она играет невероятно хорошо. Все её подачи и удары, казалось, приходились на лицевую линию или были в дюйме от неё. Это очень усложняло жизнь. Я действительно горжусь тем, как я отбивалась в первом сете. Она демонстрирует невероятный теннис. Играет намного выше своего нынешнего рейтинга. Уверена, что в этом году у неё всё получится. Когда она покидала арену, её проводили невероятными аплодисментами. Это был её дебютный турнир «Большого шлема», — сказала Радукану на пресс-конференции.

