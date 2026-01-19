Александр Бублик: ни с кем не буду заниматься панибратством и набиваться в друзья

Казахстанский теннисист 10-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, насколько для важно ограничение собственного круга общения. Он отметил, что держит дистанцию с теми, с кем имеет деловые отношения.

«Никогда никого не пускаю в свой круг людей. Почти невозможно попасть именно к нам, если вы нас не знаете и мы вас не знаем. Ни с кем не буду заниматься панибратством и набиваться в друзья или наоборот. С людьми, с которыми я работаю, которые в какой-то степени являются любителями, фанатами тенниса, всегда должна быть какая-то дистанция. Иначе ты на себя всё это принимаешь. Зачем брать негативную энергию от людей?» — приводит слова Бублика First and Red.

Ранее спортсмен отметил, что относится к теннису как к работе.