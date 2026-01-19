«Не вижу ничего такого в том, чтобы выпить бокал вина». Бублик — об отношении к алкоголю

10-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик высказался о своём отношении к алкоголю. Теннисист в беседе с экс-спортсменкой Анной Чакветадзе также отметил, что перед сезоном-2026 здорово провёл время в родном для него Санкт-Петербурге.

Чакветадзе: Чем интересным занимался в межсезонье? В Питере пил?

Бублик: Ну, конечно. А что мне ещё делать?

Чакветадзе: Может, ты на ЗОЖе. Не вижу вообще никаких противоречий в этом. Как ты пьёшь?

Бублик: С удовольствием.

Чакветадзе: То есть в межсезонье как бы можно, а вот во время турниров…

Бублик: Не вижу ничего такого в том, чтобы выпить бокал пива или вина. Наоборот, если тебя расслабляет, придаёт хорошее настроение, это нужно делать. На мой взгляд, я провёл прекрасный офф-сизон. Прожил прекрасные два месяца в Санкт-Петербурге, встречался с огромным количеством старых и новых друзей, с огромным количеством людей, которых мы любим. Для меня это были одни из лучших, наверное, лучшие два месяца моей жизни за последнее время, — приводит слова Бублика First and Red.