«Мне очень понравилось». Радукану — о подсказках болельщика с трибун на АО-2026

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что ей подсказывал болельщик в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии — 2026. В первом круге она обыграла представительницу Таиланда Мананчэйа Савангкаев (195-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

«Иногда получается, что болельщики советуют очень хорошие вещи. Они говорят, когда использовать форхэнд, как подавать. Это хорошее напоминание. Иногда стоит поработать над таймингом. Может быть, я поговорю с парнем, который подсказывал, перед следующим матчем.

Всё зависит от ситуации. Конечно, нельзя отвлекаться, но иногда бывает, что на два-три розыгрыша немного теряешь концентрацию, а потом слышишь подсказку и приходишь в себя. Так что это зависит от того, что говорят. Но то, как болел этот парень, мне очень понравилось», — сказала Радукану на пресс-конференции.