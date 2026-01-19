Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне очень понравилось». Радукану — о подсказках болельщика с трибун на АО-2026

«Мне очень понравилось». Радукану — о подсказках болельщика с трибун на АО-2026
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что ей подсказывал болельщик в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии — 2026. В первом круге она обыграла представительницу Таиланда Мананчэйа Савангкаев (195-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 13:40 МСК
Мананчэйа Савангкаев
Таиланд
Мананчэйа Савангкаев
М. Савангкаев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Иногда получается, что болельщики советуют очень хорошие вещи. Они говорят, когда использовать форхэнд, как подавать. Это хорошее напоминание. Иногда стоит поработать над таймингом. Может быть, я поговорю с парнем, который подсказывал, перед следующим матчем.

Всё зависит от ситуации. Конечно, нельзя отвлекаться, но иногда бывает, что на два-три розыгрыша немного теряешь концентрацию, а потом слышишь подсказку и приходишь в себя. Так что это зависит от того, что говорят. Но то, как болел этот парень, мне очень понравилось», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Материалы по теме
«У неё всё получится». Эмма Радукану поддержала соперницу после матча Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android