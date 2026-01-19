Даниил Медведев — Йеспер де Йонг: россиянин выиграл первый сет матча на Australian Open
В эти минуты проходит матч первого круга Australian Open — 2026, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:40 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|
|0
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Россиянин выиграл первый сет со счётом 7:5. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.
Отметим, Медведев и де Йонг впервые проводят очный матч. Победитель этой встречи в следующем круге сыграет с победителем пары Кентен Алис (Франция) – Алехандро Табило (Чили).
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
