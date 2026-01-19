Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Йеспер де Йонг: россиянин выиграл первый сет матча на Australian Open

Даниил Медведев — Йеспер де Йонг: россиянин выиграл первый сет матча на Australian Open
Комментарии

В эти минуты проходит матч первого круга Australian Open — 2026, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		4
5 		0
             
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

Россиянин выиграл первый сет со счётом 7:5. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Отметим, Медведев и де Йонг впервые проводят очный матч. Победитель этой встречи в следующем круге сыграет с победителем пары Кентен Алис (Франция) – Алехандро Табило (Чили).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Медведев взял сет в битве за 2-й круг AO-2026! Ещё играют Мирра, Рублёв и Шнайдер. LIVE!
Live
Медведев взял сет в битве за 2-й круг AO-2026! Ещё играют Мирра, Рублёв и Шнайдер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android