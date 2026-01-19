Даниил Медведев — Йеспер де Йонг: россиянин в шаге от выхода во второй круг на AO-2026

В эти минуты проходит матч первого круга Australian Open — 2026, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом.

Россиянин выиграл второй сет с разгромным счётом 6:2. Теперь Даниил в шаге от выхода во второй круг. Первый сет Медведев выиграл со счётом 7:5. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Отметим, Медведев и де Йонг впервые проводят очный матч. Победитель этой встречи в следующем круге сыграет с победителем пары Кентен Алис (Франция) – Алехандро Табило (Чили).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.