Камилла Рахимова проиграла Кори Гауфф и покинула Australian Open

Представительница Узбекистана Камилла Рахимова не смогла пройти во второй круг Australian Open и уступила на старте турнира топовой американке Кори Гауфф, занимающей третью строчку рейтинга, со счётом 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Рахимовой один эйс, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Гауфф сыграет с Ольгой Данилович из Сербии. Игра состоится завтра, 20 января и начнётся в 3:00 иск.

