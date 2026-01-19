Камилла Рахимова проиграла Кори Гауфф и покинула Australian Open
Поделиться
Представительница Узбекистана Камилла Рахимова не смогла пройти во второй круг Australian Open и уступила на старте турнира топовой американке Кори Гауфф, занимающей третью строчку рейтинга, со счётом 2:6, 3:6.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:45 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Рахимовой один эйс, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Гауфф сыграет с Ольгой Данилович из Сербии. Игра состоится завтра, 20 января и начнётся в 3:00 иск.
Кори Гауфф получила именную майку от звезды женской НБА
Комментарии
- 19 января 2026
-
05:47
-
05:32
-
05:28
-
05:20
-
04:41
-
01:30
-
00:54
-
00:53
-
00:44
-
00:43
-
00:37
-
00:25
-
00:17
- 18 января 2026
-
23:59
-
23:52
-
23:42
-
23:24
-
23:16
-
23:00
-
22:59
-
22:55
-
22:46
-
22:45
-
21:59
-
21:33
-
21:15
-
21:02
-
21:00
-
20:01
-
19:46
-
18:46
-
18:20
-
17:59
-
17:58
-
17:29