Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Камилла Рахимова, результат матча 19 января 2025, счёт 0:2, 1-й круг турнира Australian Open

Камилла Рахимова проиграла Кори Гауфф и покинула Australian Open
Комментарии

Представительница Узбекистана Камилла Рахимова не смогла пройти во второй круг Australian Open и уступила на старте турнира топовой американке Кори Гауфф, занимающей третью строчку рейтинга, со счётом 2:6, 3:6.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:45 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Камилла Рахимова
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Рахимовой один эйс, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Гауфф сыграет с Ольгой Данилович из Сербии. Игра состоится завтра, 20 января и начнётся в 3:00 иск.

Кори Гауфф получила именную майку от звезды женской НБА

