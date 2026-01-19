Скидки
Магда Линетт — Эмма Наварро, результат матча 19 января 2025, счёт 2:1, 1-й круг Australian Open 2026

Эмма Наварро неожиданно проиграла 53-й ракетке мира на старте Australian Open
Комментарии

Американская теннисистка Эмма Наварро (15-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. На старте соревнования 24-летняя американка проиграла 33-летней представительнице Польши Магде Линетт (53-я ракетка мира).

Линетт одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:3 и потратила на это 2 часа 1 минуту. Американка выполнила четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету польской теннисистки четыре эйса, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Australian Open Линетт сойдётся либо с другой представительницей США Энн Ли, либо с теннисисткой из Колумбии Камилой Осорио.

Камилла Рахимова проиграла Кори Гауфф и покинула Australian Open

Перспективные российские теннисистки:

