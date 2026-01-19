Эмма Наварро неожиданно проиграла 53-й ракетке мира на старте Australian Open
Американская теннисистка Эмма Наварро (15-й номер мирового рейтинга) не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. На старте соревнования 24-летняя американка проиграла 33-летней представительнице Польши Магде Линетт (53-я ракетка мира).
Аделаида (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 03:40 МСК
155
Эмерсон Джонс
Э. Джонс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
15
Эмма Наварро
Э. Наварро
Линетт одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:3 и потратила на это 2 часа 1 минуту. Американка выполнила четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету польской теннисистки четыре эйса, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Australian Open Линетт сойдётся либо с другой представительницей США Энн Ли, либо с теннисисткой из Колумбии Камилой Осорио.
