Феликс Оже-Альяссим снялся с AO-2026. Он был в части сетки Даниила Медведева

Седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим досрочно завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии 2026 года. 25-летний канадец снялся по ходу матча первого круга турнира с 46-м номером рейтинга португальцем Нуну Боржешем.

Оже-Альяссим уступал 1:2 (6:3, 4:6, 4:6) по сетам, взял медицинский перерыв из-за боли в левом бедре — и после этого отказался от продолжения матча.

Отметим, канадский теннисист был в одной части с россиянином Даниилом Медведевым. Они могли встретиться в 1/8 финала Australian Open. Теперь во втором круге соревнования Боржеш сойдётся с победителем противостояния Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия).