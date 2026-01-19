Скидки
Нуну Боржеш — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 19 января 2025, счёт 3:1, 1-й круг Australian Open 2026, Даниил Медведев, отказ

Феликс Оже-Альяссим снялся с AO-2026. Он был в части сетки Даниила Медведева
Комментарии

Седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим досрочно завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии 2026 года. 25-летний канадец снялся по ходу матча первого круга турнира с 46-м номером рейтинга португальцем Нуну Боржешем.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:15 МСК
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
3 : 1
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		6 6
6 		4 4
             
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Оже-Альяссим уступал 1:2 (6:3, 4:6, 4:6) по сетам, взял медицинский перерыв из-за боли в левом бедре — и после этого отказался от продолжения матча.

Отметим, канадский теннисист был в одной части с россиянином Даниилом Медведевым. Они могли встретиться в 1/8 финала Australian Open. Теперь во втором круге соревнования Боржеш сойдётся с победителем противостояния Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия).

Календарь мужского одиночного AO-2026
Сетка мужского одиночного AO-2026
Комментарии
