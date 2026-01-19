Даниил Медведев с победы стартовал на Australian Open — 2026

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. На старте соревнования 29-летний россиянин одолел 25-летнего представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (73-й номер рейтинга).

Медведев одержал победу со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) и потратил на это 2 часа 55 минут. Россиянин выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. На счету нидерландского теннисиста три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Australian Open Медведев сойдётся с 29-летним французским теннисистом Кентеном Алисом (85-я ракетка).

