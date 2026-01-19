Томми Пол обыграл Александра Ковачевича на старте Australian Open
Американский теннисист Томми Пол успешно стартовал на Australian Open — 2026, обыграв своего соотечественника Александра Ковачевича в первом круге в трёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 6:3.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 04:40 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|3
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Пол выполнил 18 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6 заработанных. На счету Ковачевича 10 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге Пол сыграет с победителем пары Тьяго Агустин Тиранте — Александар Вукич. Эта игра состоится сегодня и начнётся через несколько минут.
Новак Джокович вернулся в Австралию и уже тренируется перед АО
