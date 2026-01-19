Томми Пол обыграл Александра Ковачевича на старте Australian Open

Американский теннисист Томми Пол успешно стартовал на Australian Open — 2026, обыграв своего соотечественника Александра Ковачевича в первом круге в трёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Пол выполнил 18 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6 заработанных. На счету Ковачевича 10 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге Пол сыграет с победителем пары Тьяго Агустин Тиранте — Александар Вукич. Эта игра состоится сегодня и начнётся через несколько минут.

