Теннис

Томми Пол — Александр Ковачевич, результат матча 19 января 2025, счёт 3:0, 1-й круг турнира Australian Open

Томми Пол обыграл Александра Ковачевича на старте Australian Open
Комментарии

Американский теннисист Томми Пол успешно стартовал на Australian Open — 2026, обыграв своего соотечественника Александра Ковачевича в первом круге в трёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 6:3.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 04:40 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 3
             
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Пол выполнил 18 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6 заработанных. На счету Ковачевича 10 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге Пол сыграет с победителем пары Тьяго Агустин Тиранте — Александар Вукич. Эта игра состоится сегодня и начнётся через несколько минут.

Сетка АО
Календарь АО

Новак Джокович вернулся в Австралию и уже тренируется перед АО

Камилла Рахимова проиграла Кори Гауфф и покинула Australian Open
