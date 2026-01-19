Александр Шевченко вышел во второй круг Australian Open, одолев шведа

Казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на Australian Open — 2026, обыграв шведа Элиаса Имера в первом круге в четырёх сетах со счётом 3:6, 7:5, 6:4, 6:1.

Матч продолжался 3 часа 23 минуты. За это время Шевченко выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Имера один эйс, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Шевченко сыграет с победителем пары Лёнер Тьен — Маркос Гирон. Эта игра проходит в данный момент, в ней заканчивается первый сет.

