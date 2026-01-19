Александр Шевченко вышел во второй круг Australian Open, одолев шведа
Казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на Australian Open — 2026, обыграв шведа Элиаса Имера в первом круге в четырёх сетах со счётом 3:6, 7:5, 6:4, 6:1.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:10 МСК
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|4
|1
|
|7
|6
|6
Александр Шевченко
А. Шевченко
Матч продолжался 3 часа 23 минуты. За это время Шевченко выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Имера один эйс, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
Во втором круге Шевченко сыграет с победителем пары Лёнер Тьен — Маркос Гирон. Эта игра проходит в данный момент, в ней заканчивается первый сет.
