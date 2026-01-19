Скидки
Александр Шевченко — Элиас Имер, результат матча 19 января 2025, счёт 3:1, 1-й круг турнира Australian Open

Александр Шевченко вышел во второй круг Australian Open, одолев шведа
Комментарии

Казахстанский теннисист Александр Шевченко успешно стартовал на Australian Open — 2026, обыграв шведа Элиаса Имера в первом круге в четырёх сетах со счётом 3:6, 7:5, 6:4, 6:1.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:10 МСК
Элиас Имер
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 4 1
3 		7 6 6
             
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Матч продолжался 3 часа 23 минуты. За это время Шевченко выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Имера один эйс, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Шевченко сыграет с победителем пары Лёнер Тьен — Маркос Гирон. Эта игра проходит в данный момент, в ней заканчивается первый сет.

Сетка АО
Календарь АО

