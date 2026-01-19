Маттео Арнальди — Андрей Рублёв: россиянин в сете от выхода во второй круг на AO-2026

В эти минуты проходит матч первого круга Australian Open — 2026, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Италии Маттео Арнальди.

Россиянин выиграл второй сет с разгромным счётом 6:2. Теперь Андрей в шаге от выхода во второй круг. Первый сет Рублёв выиграл со счётом 6:4.

Ранее Рублёв и Арнальди провели четыре очных матча: каждый выиграл по две встречи. Победитель противостояния в следующем круге сыграет с 22-летним португальцем Жайме Фарией (151-я ракетка).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.