Маттео Арнальди — Андрей Рублёв: россиянин в сете от выхода во второй круг на AO-2026
В эти минуты проходит матч первого круга Australian Open — 2026, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Италии Маттео Арнальди.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 05:05 МСК
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|3
|
|6
|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Россиянин выиграл второй сет с разгромным счётом 6:2. Теперь Андрей в шаге от выхода во второй круг. Первый сет Рублёв выиграл со счётом 6:4.
Ранее Рублёв и Арнальди провели четыре очных матча: каждый выиграл по две встречи. Победитель противостояния в следующем круге сыграет с 22-летним португальцем Жайме Фарией (151-я ракетка).
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
