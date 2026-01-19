Скидки
Теннис

Маттео Арнальди — Андрей Рублёв: россиянин уверенно выиграл второй сет матча первого круга на Australian Open 2026

Маттео Арнальди — Андрей Рублёв: россиянин в сете от выхода во второй круг на AO-2026
В эти минуты проходит матч первого круга Australian Open — 2026, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Италии Маттео Арнальди.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 05:05 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 3
6 		6 6
             
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Россиянин выиграл второй сет с разгромным счётом 6:2. Теперь Андрей в шаге от выхода во второй круг. Первый сет Рублёв выиграл со счётом 6:4.

Ранее Рублёв и Арнальди провели четыре очных матча: каждый выиграл по две встречи. Победитель противостояния в следующем круге сыграет с 22-летним португальцем Жайме Фарией (151-я ракетка).

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
