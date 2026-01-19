Андрей Рублёв уверенно победил Маттео Арнальди на старте Australian Open
В эти минуты завершился матч первого круга Australian Open — 2026, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречался с представителем Италии Маттео Арнальди. Рублёв выиграл встречу в трёх сетах со счётом 6:4, 6:2, 6:3.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 05:05 МСК
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|3
|
|6
|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Матч продлился 1 час 52 минуты. Россиянин выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету итальянского теннисиста четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Australian Open Рублёв сойдётся с 22-летним португальским теннисистом Жайме Фарией. Несколько минут назад в следующий круг также вышел соотечественник Рублёва Даниил Медведев.
