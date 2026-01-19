Анастасия Захарова за 66 минут разгромно проиграла Джессике Пегуле на старте AO-2026

103-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пройти во второй круг Australian Open и уступила на старте турнира топовой американке Джессике Пегуле, занимающей шестую строчку рейтинга, со счётом 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Пегула выполнила девять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Захаровой два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге Пегула сыграет с 26-летней соотечественницей Маккартни Кесслер (36-й номер рейтинга).

