Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула — Анастасия Захарова, результат матча 19 января 2025, счёт 2:0, 1-й круг турнира Australian Open 2026

Анастасия Захарова за 66 минут разгромно проиграла Джессике Пегуле на старте AO-2026
Комментарии

103-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пройти во второй круг Australian Open и уступила на старте турнира топовой американке Джессике Пегуле, занимающей шестую строчку рейтинга, со счётом 2:6, 1:6.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Пегула выполнила девять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Захаровой два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге Пегула сыграет с 26-летней соотечественницей Маккартни Кесслер (36-й номер рейтинга).

Календарь женского одиночного AO-2026
Сетка женского одиночного AO-2026

Кори Гауфф получила именную майку от звезды женской НБА

Материалы по теме
Новая битва с американкой Гауфф уже в 1/4 финала? Сложный путь Мирры на Australian Open
Новая битва с американкой Гауфф уже в 1/4 финала? Сложный путь Мирры на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android