Анастасия Захарова за 66 минут разгромно проиграла Джессике Пегуле на старте AO-2026
103-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пройти во второй круг Australian Open и уступила на старте турнира топовой американке Джессике Пегуле, занимающей шестую строчку рейтинга, со счётом 2:6, 1:6.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 06:10 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Анастасия Захарова
А. Захарова
Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Пегула выполнила девять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Захаровой два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге Пегула сыграет с 26-летней соотечественницей Маккартни Кесслер (36-й номер рейтинга).
