Алекс де Минор вышел во второй круг Australian Open — 2026, где сыграет с Меджедовичем
Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. На старте соревнования 26-летний австралиец одолел 30-летнего представителя США Маккензи Макдональда (113-й номер рейтинга).
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 05:50 МСК
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|3
|
|6
|6
Алекс де Минор
А. де Минор
Де Минор одержал победу со счётом 6:2, 6:2, 6:3 и потратил на это 1 час 48 минут. Австралиец выполнил девять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету американского теннисиста семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном.
Во втором круге Australian Open де Минор сойдётся с 22-летним сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем (96-я ракетка).
