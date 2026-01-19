Алекс де Минор вышел во второй круг Australian Open — 2026, где сыграет с Меджедовичем

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. На старте соревнования 26-летний австралиец одолел 30-летнего представителя США Маккензи Макдональда (113-й номер рейтинга).

Де Минор одержал победу со счётом 6:2, 6:2, 6:3 и потратил на это 1 час 48 минут. Австралиец выполнил девять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету американского теннисиста семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном.

Во втором круге Australian Open де Минор сойдётся с 22-летним сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем (96-я ракетка).

