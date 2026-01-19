Определилась соперница Полины Кудерметовой во втором круге Australian Open — 2026
14-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон уверенно вышла во второй круг Australian Open, где станет соперницей спортсменки из Узбекистана Полины Кудерметовой. На старте турнира 23-летняя датчанка обыграла 27-летнюю представительницу Венгрии Далму Галфи, занимающую 93-ю строчку рейтинга, со счётом 6:3, 6:3.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 06:30 МСК
Далма Галфи
Д. Галфи
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Клара Таусон
К. Таусон
Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Таусон выполнила пять подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Галфи шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Ранее Кудерметова и Таусон не встречались в официальных матчах.
