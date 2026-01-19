Скидки
Теннис

Симона Вальтерт — Аманда Анисимова, результат матча 19 января 2025, счёт 0:2, 1-й круг турнира Australian Open

Аманда Анисимова с победы стартовала на Australian Open — 2026
Комментарии

Представительница США Аманда Анисимова уверенно прошла во второй круг Australian Open, победив на старте турнира Симону Вальтерт из Швейцарии со счётом 6:3, 6:2.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 07:00 МСК
Симона Вальтерт
Швейцария
Симона Вальтерт
С. Вальтерт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 1 час. За это время Анисимова не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из шести. На счету Вальтерт два эйса, шесть двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Анисимова сыграет с победительницей пары Панна Удварди (Венгрия) — Катерина Синякова (Чехия). Эта игра состоится завтра и начнётся в 3:00 мск.

Совместный танец Соболенко, Бадосы и Анисимовой

Сетка АО
Календарь АО
