Аманда Анисимова с победы стартовала на Australian Open — 2026
Представительница США Аманда Анисимова уверенно прошла во второй круг Australian Open, победив на старте турнира Симону Вальтерт из Швейцарии со счётом 6:3, 6:2.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 07:00 МСК
Симона Вальтерт
С. Вальтерт
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Матч продолжался 1 час. За это время Анисимова не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из шести. На счету Вальтерт два эйса, шесть двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
Во втором круге Анисимова сыграет с победительницей пары Панна Удварди (Венгрия) — Катерина Синякова (Чехия). Эта игра состоится завтра и начнётся в 3:00 мск.
