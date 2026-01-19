Аманда Анисимова с победы стартовала на Australian Open — 2026

Представительница США Аманда Анисимова уверенно прошла во второй круг Australian Open, победив на старте турнира Симону Вальтерт из Швейцарии со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час. За это время Анисимова не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из шести. На счету Вальтерт два эйса, шесть двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге Анисимова сыграет с победительницей пары Панна Удварди (Венгрия) — Катерина Синякова (Чехия). Эта игра состоится завтра и начнётся в 3:00 мск.

