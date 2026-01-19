Скидки
Филип Мисолич — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 19 января 2025, счёт 0:3, 1-й круг Australian Open 2026

Алехандро Давидович-Фокина уверенно вышел во второй круг Australian Open — 2026
15-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. На старте соревнования 26-летний испанец одолел 24-летнего представителя Австрии Филипа Мисолича (82-й номер рейтинга).

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 05:50 МСК
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		2 3
6 		6 6
             
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Давидович-Фокина одержал победу со счётом 6:2, 6:3, 6:3 и потратил на это 1 час 42 минуты. Испанец выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету австрийского теннисиста шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при четырёх заработанных.

Во втором круге Australian Open Давидович-Фокина сойдётся с 28-летним американским теннисистом Райлли Опелкой (62-я ракетка).

Календарь мужского одиночного AO-2026
Сетка мужского одиночного AO-2026
Алекс де Минор вышел во второй круг Australian Open — 2026, где сыграет с Меджедовичем

Перспективные российские теннисистки:

