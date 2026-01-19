Алехандро Давидович-Фокина уверенно вышел во второй круг Australian Open — 2026

15-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. На старте соревнования 26-летний испанец одолел 24-летнего представителя Австрии Филипа Мисолича (82-й номер рейтинга).

Давидович-Фокина одержал победу со счётом 6:2, 6:3, 6:3 и потратил на это 1 час 42 минуты. Испанец выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету австрийского теннисиста шесть эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при четырёх заработанных.

Во втором круге Australian Open Давидович-Фокина сойдётся с 28-летним американским теннисистом Райлли Опелкой (62-я ракетка).

Материалы по теме Алекс де Минор вышел во второй круг Australian Open — 2026, где сыграет с Меджедовичем

Перспективные российские теннисистки: