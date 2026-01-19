Скидки
Даниил Медведев прокомментировал свой выход во второй круг на Australian Open — 2026

Даниил Медведев прокомментировал свой выход во второй круг на Australian Open — 2026
12-я ракетка мира российский теннисист российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года после победы над нидерландцем Йеспером де Йонгом. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 7 7
5 		2 6 2
             
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

«Сегодня было тяжело — это был мой первый матч на турнире «Большого шлема» в этом году. В прошлом сезоне я часто уступал уже в первом круге на таких соревнованиях, здесь тогда удалось выиграть только один матч. Надеюсь прибавить в следующих встречах. В некоторых эпизодах мне следовало действовать точнее, но первый круг на «Шлеме» всегда непростой», — сказал Медведев в интервью после матча.

Во втором круге Australian Open Медведев сойдётся с 29-летним французским теннисистом Кентеном Алисом (85-я ракетка).

Даниил Медведев с победы стартовал на Australian Open — 2026

Главные победы россиян в большом теннисе:

