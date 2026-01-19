Даниил Медведев прокомментировал свой выход во второй круг на Australian Open — 2026

12-я ракетка мира российский теннисист российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года после победы над нидерландцем Йеспером де Йонгом. Матч завершился со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).
«Сегодня было тяжело — это был мой первый матч на турнире «Большого шлема» в этом году. В прошлом сезоне я часто уступал уже в первом круге на таких соревнованиях, здесь тогда удалось выиграть только один матч. Надеюсь прибавить в следующих встречах. В некоторых эпизодах мне следовало действовать точнее, но первый круг на «Шлеме» всегда непростой», — сказал Медведев в интервью после матча.
Во втором круге Australian Open Медведев сойдётся с 29-летним французским теннисистом Кентеном Алисом (85-я ракетка).
