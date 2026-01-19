Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оксана Селехметьева — Элла Зайдель, результат матча 19 января 2025, счёт 2:1, 1-й круг турнира Australian Open 2026

Оксана Селехметьева с «баранкой» победила соперницу и вышла во второй круг на AO-2026
Комментарии

98-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. На старте турнира 23-летняя россиянка победила в трёх сетах 20-летнюю немецкую спортсменку Эллу Зайдель, занимающую 78-ю строчку рейтинга, со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 07:05 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 0
         
Элла Зайдель
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Селехметьева выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Зайдель три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Селехметьева сыграет с победительницей встречи Зарина Дияс (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания).

Календарь женского одиночного AO-2026
Сетка женского одиночного AO-2026
Материалы по теме
Алехандро Давидович-Фокина уверенно вышел во второй круг Australian Open — 2026

Кори Гауфф получила именную майку от звезды женской НБА

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android