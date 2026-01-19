Оксана Селехметьева с «баранкой» победила соперницу и вышла во второй круг на AO-2026
98-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. На старте турнира 23-летняя россиянка победила в трёх сетах 20-летнюю немецкую спортсменку Эллу Зайдель, занимающую 78-ю строчку рейтинга, со счётом 6:3, 3:6, 6:0.
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 07:05 МСК
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|0
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Селехметьева выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Зайдель три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Селехметьева сыграет с победительницей встречи Зарина Дияс (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания).
