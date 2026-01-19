Мухова обыграла Кристиан в первом круге Australian Open — 2026
19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла соперницу из Румынии Жаклин Кристиан (37-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира Australian Open. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 06:50 МСК
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
По ходу матча Мухова сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. Кристиан подала навылет также два раза, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Каролины Муховой станет американская спортсменка Алисия Паркс (40-я ракетка мира).
Турнир Australian Open завершится 1 февраля.
