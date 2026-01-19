Хуан-Мануэль Серундоло проиграл австралийцу Томпсону в матче 1-го круга АО-2026
83-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло проиграл в матче первого круга Australian Open – 2026 австралийцу Джордану Томпсону (111-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 1:6, 1:6.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|1
|1
|
|7
|6
|6
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Томпсон выполнил 10 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Хуан-Мануэль Серундоло сделал в игре пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из шести за матч.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Джордан Томпсон сыграет с португальским теннисистом Нуну Боржешем (46-й номер рейтинга).
Комментарии
