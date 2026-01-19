Скидки
Хуан-Мануэль Серундоло проиграл австралийцу Томпсону в матче 1-го круга АО-2026

83-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло проиграл в матче первого круга Australian Open – 2026 австралийцу Джордану Томпсону (111-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 1:6, 1:6.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 05:30 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 1 1
6 3 		7 6 6
             
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Томпсон выполнил 10 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Хуан-Мануэль Серундоло сделал в игре пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из шести за матч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Джордан Томпсон сыграет с португальским теннисистом Нуну Боржешем (46-й номер рейтинга).

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском олиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
