Канадка Стакушич досрочно покинула матч на Australian Open на инвалидном кресле

127-я ракетка мира канадская теннисистка Марина Стакушич была вынуждена досрочно завершить матч первого круга турнира Australian Open с австралийкой Присциллой Хон из-за внезапно начавшихся судорог.

Спортсменки доиграли до третьего сета, однако при счёте 3:3 в заключительной партии канадская спортсменка остановила встречу из-за испытываемых судорог. Девушка упала на корт, ей помогли врачи. После этого она некоторое время пыталась продолжить матч, но впоследствии начала вновь испытывать недомогание. Стакушич покинула корт в инвалидном кресле.

Фото: Скриншот из трансляции

В основную сетку турнира теннисистка пробилась после квалификации.