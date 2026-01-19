Скидки
Канадка Стакушич досрочно покинула матч на Australian Open на инвалидном кресле

Канадка Стакушич досрочно покинула матч на Australian Open на инвалидном кресле
Комментарии

127-я ракетка мира канадская теннисистка Марина Стакушич была вынуждена досрочно завершить матч первого круга турнира Australian Open с австралийкой Присциллой Хон из-за внезапно начавшихся судорог.

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 04:45 МСК
Присцилла Хон
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
1 		6 5
6 		4 3
         
Марина Стакушич
Канада
Марина Стакушич
М. Стакушич

Спортсменки доиграли до третьего сета, однако при счёте 3:3 в заключительной партии канадская спортсменка остановила встречу из-за испытываемых судорог. Девушка упала на корт, ей помогли врачи. После этого она некоторое время пыталась продолжить матч, но впоследствии начала вновь испытывать недомогание. Стакушич покинула корт в инвалидном кресле.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В основную сетку турнира теннисистка пробилась после квалификации.

